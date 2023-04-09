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وكالة أنباء "إيسنا": وفد تقني إيراني سيزور السعودية هذا الأسبوع للإعداد لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض

Lebanon 24
09-04-2023 | 08:55
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