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ترمب يتهم الديمقراطيين عبر منصة "تروث" بتدمير أميركا ويتوعدهم بالعودة

Lebanon 24
09-04-2023 | 09:11
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