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الجيش الروسي: نعمل على تعزيز أمن حدودنا الشمالية الغربية بعد انضمام فنلندا للناتو
Lebanon 24
09-04-2023
|
17:32
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