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الجيش الروسي: نعمل على تعزيز أمن حدودنا الشمالية الغربية بعد انضمام فنلندا للناتو

Lebanon 24
09-04-2023 | 17:32
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