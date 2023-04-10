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البطريرك الراعي في عظة اثنين الباعوث: نصلّي على نيّة الشعب الفرنسي ورئيسه ومن دون التكافل والتضامن لا سلام في العالم

Lebanon 24
10-04-2023 | 04:46
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الراعي: ليطرح كلّ واحد منّا وكلّ سياسيّ صالح هذه الأسئلة على نفسه "بماذا جعلت الشعب يتقدم؟ أي روابط حقيقية بنيت؟ وكم سلام اجتماعي زرعت؟ ماذا أنتجت في المسؤولية التي أوكلت إلي؟ وماذا فعلت لتسهيل انتخاب رئيس وإحياء مؤسسات الدولة؟"
lebanon 24
11/04/2023 14:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
11/04/2023 14:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
11/04/2023 14:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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11/04/2023 14:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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