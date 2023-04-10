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إصابة 6 أشخاص بينهم ضابط شرطة في إطلاق رصاص بمدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية ( CNN)

Lebanon 24
10-04-2023 | 10:11
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