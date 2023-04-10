Advertisement

أخبار عاجلة

خفر السواحل الإيطالي: نحاول إنقاذ 1200 مهاجر في البحر (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-04-2023 | 11:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظمات إنسانية: إنقاذ 92 مهاجرا قبالة السواحل الليبية أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/04/2023 14:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت صاروخًا باليستيًا نحو البحر قبالة الساحل الشرقي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/04/2023 14:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة الحكومة الإيطالية: سنقدم لأوكرانيا كل أنواع الدعم الذي تحتاجه بما في ذلك الدعم العسكري (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/04/2023 14:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الكوارث والطوارئ التركية: أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء اليوم (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
11/04/2023 14:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:48 | 2023-04-11
07:43 | 2023-04-11
07:33 | 2023-04-11
07:32 | 2023-04-11
07:28 | 2023-04-11
07:17 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website