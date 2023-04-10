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البنتاغون: بدأنا اتصالات على أعلى مستويات مع شركائنا خاصة في أوكرانيا لطمأنتهم وتأكيد دعمنا لهم (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-04-2023 | 13:26
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