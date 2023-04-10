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هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأميركية في معمل غاز كونيكو شمالي دير الزور ولا معلومات عن حجم الخسائر (الميادين)

Lebanon 24
10-04-2023 | 15:39
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