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"بوليتيكو": دول غربية طلبت إحاطة من إدارة بايدن بشأن الوثائق السرية المسربة لكنها لم تتلقَ أي رد حتى اللحظة

Lebanon 24
10-04-2023 | 16:55
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