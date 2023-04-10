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صواريخ تستهدف دروشكوفكا بمقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا وسماع دوي انفجارات قوية

Lebanon 24
10-04-2023 | 18:33
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