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أردوغان يدشّن أول حاملة للمسيرات الهجومية في العالم ويؤكّد على تحقيق تركيا ثورة في عالم الصناعات الدفاعية

Lebanon 24
11-04-2023 | 05:07
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