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الرئاسة الأوكرانية: غارات جوية روسية على مدينتي أوريهيف وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيا جنوبي البلاد

Lebanon 24
11-04-2023 | 05:23
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