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بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان: ستجري الأمم المتحدة تعديلات تشغيلية وتسريع التخطيط للطوارئ لجميع النتائج المحتملة بعد حظر عمل النساء
Lebanon 24
11-04-2023
|
05:39
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