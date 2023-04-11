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مجلس الأمن القومي الأوكراني: قواتنا المسلّحة ستعلن في الوقت المناسب القرار بشأن الهجوم المضاد
Lebanon 24
11-04-2023
|
07:58
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