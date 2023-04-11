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نائبة وزيرة خارجية أوكرانيا: نرغب في أن تلعب الهند دورا أكبر في المساعدة على إنهاء الحرب (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
11-04-2023 | 13:24
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