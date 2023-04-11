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وزارة الدفاع الأرمينية: قواتنا ردت على القصف وأوقعت خسائر في صفوف القوات الأذربيجانية (الجزيرة)

Lebanon 24
11-04-2023 | 14:01
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