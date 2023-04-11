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جبران باسيل خلال افطار رمضاني في جبيل: نأمل في ان نجمع في النظام اللبناني المركزية السياسية والدفاعية والنقدية من جهة واللامركزية الادارية والمالية من جهة ثانية وهذا صلب الوحدة اللبنانية ولا علاقة له بالتجزئة

Lebanon 24
11-04-2023 | 14:13
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