الغارديان عن وثيقة أميركية مسرية: كييف تواجه نقصا كبيرا في تجميع قوتها وبالتالي من المرجح أن تحقق مكاسب متواضعة خلال الهجوم المضاد (سكاي نيوز عربية)

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