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الغارديان عن وثيقة أميركية مسرية: كييف تواجه نقصا كبيرا في تجميع قوتها وبالتالي من المرجح أن تحقق مكاسب متواضعة خلال الهجوم المضاد (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
11-04-2023 | 14:55
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