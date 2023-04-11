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بلينكن: أكدت أنا وأوستن التزامنا الراسخ بالوقوف مع الفلبين ضد أي ترهيب أو إكراه ويشمل ذلك بحر جنوب الصين

Lebanon 24
11-04-2023 | 16:12
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