Advertisement

أخبار عاجلة

ولي العهد السعودي يلتقي عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ليندسي غراهام

Lebanon 24
11-04-2023 | 16:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تبني تشريع في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن حرب العراق
lebanon 24
13/04/2023 11:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يُلغي التفويضات الخاصة بحرب العراق (الشرق)
lebanon 24
13/04/2023 11:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يصوتون لصالح إلغاء التفويضات الخاصة بحرب العراق (الشرق)
lebanon 24
13/04/2023 11:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: نعمل مع مجلس الشيوخ الأميركي لتعزيز مهامنا حول العالم (العربية)
lebanon 24
13/04/2023 11:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:48 | 2023-04-13
04:27 | 2023-04-13
03:53 | 2023-04-13
03:27 | 2023-04-13
03:19 | 2023-04-13
00:09 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website