مصادر وزارة الداخليّة لـmtv: الوزير مولوي قام بواجباته وطلب الاعتمادات الماليّة منذ أكثر من 3 أشهر وهو مصرّ على إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة في موعدها ومن لا يريد الانتخابات فليتحمّل المسؤوليّة

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