الجديد: لم يبدأ النواب في جلسة اللجان المشتركة بعد بمناقشة بنود جدول الاعمال انما ما يجري تقاذف مسؤوليات بين الحكومة ومجلس النواب حول الانتخابات البلدية وتحميل وزير الداخلية المسؤولية

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