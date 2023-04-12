Advertisement

أخبار عاجلة

اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية أقرت الزيادات المقترحة على رواتب موظفي القطاع العام على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع المقبل لدرسها واقرارها

Lebanon 24
12-04-2023 | 05:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي يرأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام
lebanon 24
13/04/2023 12:03:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي رأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة الازمة المالية.. هذا ما تم الاتفاق عليه بخصوص الرواتب
lebanon 24
13/04/2023 12:03:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام تُواصل اجتماعاتها لدرس الاقتراحات الممكنة بتأنٍّ ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية
lebanon 24
13/04/2023 12:03:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة حكومية الأسبوع المقبل لاقرار الزيادات على رواتب القطاع العام
lebanon 24
13/04/2023 12:03:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:48 | 2023-04-13
04:27 | 2023-04-13
03:53 | 2023-04-13
03:27 | 2023-04-13
03:19 | 2023-04-13
00:09 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website