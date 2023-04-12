اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية أقرت الزيادات المقترحة على رواتب موظفي القطاع العام على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوع المقبل لدرسها واقرارها

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