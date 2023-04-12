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المطارنة الموارنة: نستنكر المحاولات الهادفة لتحويل الجنوب إلى صندوق لتبادل الرسائل ونطالب الجيش وقوات الطوارئ الدولية بتطبيق القرار 1701

Lebanon 24
12-04-2023 | 05:45
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