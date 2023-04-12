بو صعب: غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها وسألنا السيدة فاتن يونس عن جهوزية الوزارة فكان الجواب أن الوزارة حتى اليوم لا تملك أيّ مبلغ وموضوع إجراء الانتخابات البلدية صار شبه مستحيل

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