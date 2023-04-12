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الرئاسة الفرنسية ردا على قول ترمب إن ماكرون تذلل للصين: تصريحات مبتذلة وترمب أول من قال "لا أستطيع لوم الصين" حينما كان رئيسا

Lebanon 24
12-04-2023 | 09:33
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