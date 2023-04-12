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وزير الدفاع الأوكراني: وثائق البنتاغون المسربة بخصوص هجومنا المضاد تشكل مزيجا من الحقيقة والكذب (الجزيرة)

Lebanon 24
12-04-2023 | 11:32
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