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الرئيس الفرنسي: أن تكون "حليفاً" لواشنطن لا يعني أن تكون "تابعاً لها" (الشرق)

Lebanon 24
12-04-2023 | 12:24
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