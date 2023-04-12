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الرئيس الإماراتي: بحثت مع الرئيس المصري العلاقات بين البلدين ورؤيتنا نحو تعزيز السلام واستقرار المنطقة (الشرق)

Lebanon 24
12-04-2023 | 13:24
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