رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد على تويتر: بحثنا مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي تعزيز علاقتنا الأخوية ورؤيتنا نحو تعزيز السلام والازدهار في المنطقة (سكاي نيوز عربية)

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