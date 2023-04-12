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باسيل: المسيحيون يشعرون بشراكتهم في رأس السلطة اي رئاسة الجمهورية فهذا الموقع يمثل شراكتهم في الحكم وهم يطالبون بشكل طبيعي بعدم تخطيهم وباحترام ارادتهم فيه كما يتم احترام الآخرين بمواقع اخرى

Lebanon 24
12-04-2023 | 14:17
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باسيل: أنا مرشّح طبيعي ومنطقي لرئاسة الجمهورية باعتبار أنني رئيس تيار لديه أكبر كتلة نيابية في البرلمان
lebanon 24
13/04/2023 12:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يلجأ إلى تحريك الشارع: "أنا مرشح طبيعي للرئاسة"!
lebanon 24
13/04/2023 12:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: قلنا إننا ندعم مرشحا طبيعيا لرئاسة الجمهورية في لبنان وأنتم رشحوا من تريدون ولنتحاور وحقّ الترشيح هو ليس لطائفة محدّدة بل يستطيع أي نائب أو كتلة نيابية ترشيح من تريد
lebanon 24
13/04/2023 12:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: دعمنا المرشح الأفضل والذي يمثل قناعاتنا لرئاسة الجمهورية لكننا سنلجأ لمرشح مقبول من الجميع
lebanon 24
13/04/2023 12:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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