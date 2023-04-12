باسيل: المسيحيون يشعرون بشراكتهم في رأس السلطة اي رئاسة الجمهورية فهذا الموقع يمثل شراكتهم في الحكم وهم يطالبون بشكل طبيعي بعدم تخطيهم وباحترام ارادتهم فيه كما يتم احترام الآخرين بمواقع اخرى

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