نائب وزير الخارجية المصري: الادعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة هو محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار (سكاي نيوز عربية)

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