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مدير وكالة الطاقة الدولية: نقص إمدادات النفط قد يدفع أسعار النفط للارتفاع أكثر (الشرق)

Lebanon 24
12-04-2023 | 14:31
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