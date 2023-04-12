Advertisement

أخبار عاجلة

جنوب أفريقيا: نواجه صعوبات في تنظيم قمة بريكس المقبلة بسبب مذكرة اعتقال بوتين

Lebanon 24
12-04-2023 | 15:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنوب أفريقيا: ندرك التزاماتنا القانونية إذا زار بوتين جوهانسبرغ لحضور قمة بريكس في آب (العربية)
lebanon 24
13/04/2023 12:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم إصدار مذكرة اعتقال بحقه.. دولة إفريقية تدعو بوتين إلى زيارتها
lebanon 24
13/04/2023 12:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المجر: لن ننفذ مذكرة اعتقال بحق بوتين إن زار البلاد
lebanon 24
13/04/2023 12:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مذكرة اعتقال بوتين.. روسيا "تقاضي قضاة الجنائية الدولية"
lebanon 24
13/04/2023 12:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:48 | 2023-04-13
04:27 | 2023-04-13
03:53 | 2023-04-13
03:27 | 2023-04-13
03:19 | 2023-04-13
00:09 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website