Advertisement

أخبار عاجلة

إغلاق عدد من الجسور مع انتشار القوات المسلحة في الخرطوم (الشرق)

Lebanon 24
12-04-2023 | 16:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفوضة الدفاع بالبرلمان الألماني: القوات المسلحة الألمانية تفتقر إلى كل شيء وهذا يُصعب عليها أداء مهامها العسكرية (الشرق)
lebanon 24
13/04/2023 12:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الناصرة وسخنين وأم الفحم (الشرق)
lebanon 24
13/04/2023 12:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشار أمني مكثف في مانهاتن قبل نحو ساعة من مثول ترامب أمام المحكمة (الشرق)
lebanon 24
13/04/2023 12:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة الأهلية في ولاية الخرطوم: قررنا إغلاق الولاية بشكل كامل الأربعاء المقبل رفضا للاتفاق السياسي
lebanon 24
13/04/2023 12:10:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:48 | 2023-04-13
04:27 | 2023-04-13
03:53 | 2023-04-13
03:27 | 2023-04-13
03:19 | 2023-04-13
00:09 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website