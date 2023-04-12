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وزارة الخارجية السعودية: المباحثات السعودية - السورية في جدة ناقشت حلاً سياسياً يحافظ على وحدة سوريا (العربية)

Lebanon 24
12-04-2023 | 16:35
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