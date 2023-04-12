Advertisement

أخبار عاجلة

"رويترز" عن وكالة كيودو اليابانية: صاروخ كوريا الشمالية سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد

Lebanon 24
12-04-2023 | 19:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة الإذاعة اليابانية: جميع صواريخ كوريا الشمالية سقطت على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان
lebanon 24
13/04/2023 12:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هل كشفت واشنطن "لعبة صواريخ" كوريا الشمالية عبر هذه الوثائق السرية؟
lebanon 24
13/04/2023 12:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لمواجهة "العدوان المسعور".. زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز قدرات الردع
lebanon 24
13/04/2023 12:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"تسونامي-2".. تعرفوا إلى مواصفات غواصة كوريا الشمالية ذات القدرات النووية
lebanon 24
13/04/2023 12:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:48 | 2023-04-13
04:27 | 2023-04-13
03:53 | 2023-04-13
03:27 | 2023-04-13
03:19 | 2023-04-13
00:09 | 2023-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website