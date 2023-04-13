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صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي أثبت مرونة ملحوظة لكنه لم يتمكن حتى الآن من التغلب على النمو الضعيف

Lebanon 24
13-04-2023 | 08:49
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