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باسيل: للمقاومة عدة اشكال منها المقاومة بالسلاح ومنها بالموقف الرافض للاستقواء والتسلط على القرار اي المقاومة السياسية التي تكون احيانا اصعب من العسكرية حيث نواجه كثيرين في الداخل والخارج

Lebanon 24
13-04-2023 | 10:19
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