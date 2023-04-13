باسيل: للمقاومة عدة اشكال منها المقاومة بالسلاح ومنها بالموقف الرافض للاستقواء والتسلط على القرار اي المقاومة السياسية التي تكون احيانا اصعب من العسكرية حيث نواجه كثيرين في الداخل والخارج

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