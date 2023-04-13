نصرالله: شهدنا هذا العام خروج محور المقاومة قوياً مقتدراً متماسكاً من محنة السنوات الماضية وكنا نرصدُ الوضع المأزوم على مستوى الكيان الصهيوني وما يعانيه من أزمات داخليّة عميقة

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