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نصرالله: شهدنا هذا العام خروج محور المقاومة قوياً مقتدراً متماسكاً من محنة السنوات الماضية وكنا نرصدُ الوضع المأزوم على مستوى الكيان الصهيوني وما يعانيه من أزمات داخليّة عميقة

Lebanon 24
13-04-2023 | 11:39
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