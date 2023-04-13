Advertisement

أخبار عاجلة

ألمانيا توافق على طلب بولندا إرسال مقاتلات ميغ 29 إلى أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
13-04-2023 | 11:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس البولندي: لو تم اتخاذ قرار بإرسال مقاتلات لأوكرانيا فسنرسل طائرات ميغ في البداية (العربية)
lebanon 24
15/04/2023 00:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
8 دبابات "ليوبارد 2" تصل إلى بولندا من كندا في طريقها إلى أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
15/04/2023 00:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"فاينانشيال تايمز" عن مصادر: أميركا وألمانيا والمجر تقاوم جهود بولندا ودول البلطيق بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو (الشرق)
lebanon 24
15/04/2023 00:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو: سلوفاكيا انتهكت التزاماتها الدولية بتسليمها أوكرانيا مقاتلات ميغ (العربية)
lebanon 24
15/04/2023 00:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:28 | 2023-04-14
17:10 | 2023-04-14
17:02 | 2023-04-14
16:56 | 2023-04-14
16:34 | 2023-04-14
16:32 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website