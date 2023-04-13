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لافروف: من المهم بالنسبة لروسيا وأمريكا اللاتينية التحول إلى العملات الوطنية في التجارة الثنائية (الشرق)

Lebanon 24
13-04-2023 | 12:49
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