Advertisement

أخبار عاجلة

السفارة الأميركية في الخرطوم تنصح رعاياها بـ"تجنب السفر" إلى شمال السودان والمناطق المحيطة بها (الشرق)

Lebanon 24
13-04-2023 | 13:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: سنوفر فرص وصول وفد من السفارة الأميركية للصحفي المحتجز من "وول ستريت جورنال" (الشرق)
lebanon 24
15/04/2023 00:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة السودانية: ندين الاستهداف "الممنهج والمستمر" لمراكز الشرطة بولاية الخرطوم (الشرق)
lebanon 24
15/04/2023 00:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو بمجلس السيادة السوداني لـ "الشرق": لا ضغوط خارجية على الأطراف السودانية
lebanon 24
15/04/2023 00:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: حققنا الهدف في تجنب الاشتباك مع "حزب الله" ومنع توحد جبهتي حماس في الشمال والجنوب (الجزيرة)
lebanon 24
15/04/2023 00:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:28 | 2023-04-14
17:10 | 2023-04-14
17:02 | 2023-04-14
16:56 | 2023-04-14
16:34 | 2023-04-14
16:32 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website