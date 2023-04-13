السلطات الفرنسية تؤكد تراجع عدد المتظاهرين ضد إصلاح نظام التقاعد إلى 380 ألف شخص والمنظّمون يتحدثون عن خروج أكثر من مليون متظاهر (سكاي نيوز عربية)

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