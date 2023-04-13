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القناة 11 الإسرائيلية: إغلاق المجال الجوي لمسافة 6 كلم من حدود لبنان وسوريا و6 كلم من حدود غزة حتى الأحد

Lebanon 24
13-04-2023 | 18:36
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