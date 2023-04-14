مستشار رئيس الحكومة فارس الجميّل للـ"أو تي في": لم يحدث إتفاق على كميل أبو سليمان لمركز حاكمية مصرف لبنان وبيان نفي الرئيس ميقاتي واضح والاتفاق يتم بالتشاور مع المعنيين والاولويات هي للملف الرئاسي الآن

Lebanon 24