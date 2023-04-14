Advertisement

أخبار عاجلة

لافروف: نؤكد على احترامنا لميثاق الأمم المتحدة بشكل كامل

Lebanon 24
14-04-2023 | 05:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف: الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تهدد بتفاقم الوضع أكثر وندعو للامتثال لقرارات الأمم المتحدة
lebanon 24
15/04/2023 00:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو: مستعدون لعقد اجتماع بين لافروف وبلينكن في الأمم المتحدة
lebanon 24
15/04/2023 00:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن ونؤكد ضرورة تمديد الهدنة
lebanon 24
15/04/2023 00:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان سعودي إماراتي بريطاني أميركي: نؤكد التزامنا بعملية سلام شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة
lebanon 24
15/04/2023 00:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:28 | 2023-04-14
17:10 | 2023-04-14
17:02 | 2023-04-14
16:56 | 2023-04-14
16:34 | 2023-04-14
16:32 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website