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وزارة الدفاع في بيلاروسيا: طيارونا أنهوا تدريبات في روسيا تضمنت استخدام ذخائر خاصة

Lebanon 24
14-04-2023 | 07:08
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