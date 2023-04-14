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وسائل إعلام فلسطينية: اندلاع مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي جنوبي نابلس (سكاي نيوز)

Lebanon 24
14-04-2023 | 07:22
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