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نصرالله في يوم القدس العالمي: من جملة المناسبات عدوان نيسان 1996 والصمود البطولي للمقاومة وللشعب وللجيش والانتصار الكبير من خلال فرض قواعد الاشتباك والذي غير المعادلات وأسس لانتصار 2000

Lebanon 24
14-04-2023 | 09:26
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