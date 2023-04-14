نصرالله في يوم القدس العالمي: من جملة المناسبات عدوان نيسان 1996 والصمود البطولي للمقاومة وللشعب وللجيش والانتصار الكبير من خلال فرض قواعد الاشتباك والذي غير المعادلات وأسس لانتصار 2000

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